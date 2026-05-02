«Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 3:1 и вышел на первое место в РПЛ

В Москве завершился матч 28-го тура Российской премьер-лиги: «Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:1. Эта победа позволила петербуржцам выйти на первое место в турнирной таблице.

Счёт был открыт уже на 5-й минуте — Иван Обляков реализовал пенальти, заработанный Лусиано Гонду. Интрига в том, что зимой именно Гонду перешёл в ЦСКА из «Зенита», а в обратном направлении отправился Игорь Дивеев. Так вот, Дивеев сравнял счёт на 30-й минуте. Во втором тайме Александр Соболев (51) и Луис Энрике (60) довели дело до разгрома.

ЦСКА не может выиграть в чемпионате уже пять матчей подряд (три ничьи, два поражения). Команда остаётся на шестом месте с 45 очками. «Зенит» же продлил беспроигрышную серию до восьми игр (шесть побед, две ничьи) и набрал 62 очка. У «Краснодара» — 60 баллов, но матч в запасе.

В следующем туре ЦСКА 11 мая на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород», а перед этим армейцев ждёт кубковое дерби со «Спартаком». «Зенит» 10 мая сыграет с «Сочи» на собственном поле.

Ранее сообщалось, что в матче 27-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ахмат» (2:0) благодаря голам Александра Соболева (8') и Луиса Энрике (11'). На 23-й минуте вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов получил травму, его заменил 19-летний Яхья Магомедов (дебют в РПЛ). «Зенит» не проигрывает семь матчей подряд (5 побед, 2 ничьи), набрал 59 очков и отстаёт от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Ахмат» (32 очка) — на 9-м месте.