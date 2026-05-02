«Локомотив» разгромил «Авангард» со счётом 4:0 и сократил отставание в серии

Ярославский «Локомотив» переиграл омский «Авангард» со счётом 4:0 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча состоялась на домашней площадке «железнодорожников».

В составе победителей шайбы забросили Рихард Паник (6-я минута), Максим Березкин (35), Александр Полунин (45) и Максим Шалунов (57). В состав ярославцев вернулся нападающий Байрон Фрэз, пропустивший три предыдущие игры, — он отдал голевой пас в эпизоде с первой шайбой.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Авангарда». Шестой матч противостояния состоится 4 мая в том же городе. «Локомотив» и омский клуб встречаются в плей-офф третий сезон подряд. В двух предыдущих случаях команды пересекались на стадии четвертьфинала, и оба раз сильнее в семи матчах оказывался ярославский коллектив.

По итогам регулярного чемпионата «железнодорожники» заняли первое место на Западе, их соперник стал вторым на Востоке. В первом раунде ярославцы обыграли московский «Спартак» (4-1 в серии), затем уфимский «Салават Юлаев» (4-0). Омичи в 1/8 финала прошли нижнекамский «Нефтехимик» (4-1), а в четвертьфинале оказались сильнее московского ЦСКА (4-1).

В другом полуфинале встречаются «Ак Барс» и «Металлург» — счёт в серии 3-1 в пользу казанцев. Пятый матч пройдёт 3 мая в Магнитогорске.

Вчера состоялся шестой матч первого раунда плей-офф НХЛ, в ходе которого «Анахайм» на своей площадке разобрался с «Эдмонтоном», забросив пять шайб и пропустив две. Итоговый счёт серии составил 4-2 в пользу калифорнийского клуба, который обеспечил себе выход в следующий этап. Авторами голов в решающей встрече стали Райан Пейлинг, Крис Крайдер, Каттер Готье, Трой Терри и Лео Карлссон.