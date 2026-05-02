«Большой кот» из России сохранил «Тампу» в плей-офф и установил рекорд НХЛ

В ночь на 2 мая «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях переиграла «Монреаль Канадиенс» в шестом матче плей-офф НХЛ. Основное время завершилось нулевой ничьей, а в овертайме победу «молниям» принёс точный бросок — 1:0. Таким образом, команда сравняла счёт в серии (3-3).

Главным героем встречи стал Андрей Василевский, которого за океаном называют «Большой кот» (Big Cat). Российский голкипер отразил все 30 бросков и оформил шат-аут в игре под угрозой вылета. Этот «сухарь» позволил ему стать первым действующим вратарём лиги с двумя подобными достижениями в матчах на вылет. Прежде такое удавалось Хенрику Лундквисту в 2008 и 2013 годах.

Ключевой эпизод произошёл в концовке второго периода. За полторы минуты до сирены Иван Демидов с близкого расстояния расстреливал ворота «Тампы». Андрей парировал первый соотечественника, а затем мгновенно среагировал на добивание, сохранив нули на табло.

По итогам поединка пресс-служба НХЛ назвала трёх лучших игроков. Первой звездой ожидаемо признали Василевского. Вторым стал чешский вратарь «Монреаля» Якуб Добеш, совершивший 32 сейва. Третье место занял автор победной шайбы Гейдж Гонсалвес. Никита Кучеров очков не набрал.

Эта виктория позволила «Тампе» перевести серию в решающий седьмой матч. Теперь всё решится на домашней арене «молний» 4 мая.