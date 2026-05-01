«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» и впервые за годы вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ

«Анахайм Дакс» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ на домашнем льду переиграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:2 и выиграл серию 4-2. В составе победителей шайбы забросили Райан Пейлинг, Крис Крайдер, Каттер Готье, Трой Терри и Лео Карлссон.

У «Эдмонтона» отличились Коннор Мерфи и российский нападающий Василий Подколзин. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Коннор Макдэвид не забил ни одной шайбы.

«Анахайм» впервые с сезона-2016/17 вышел во второй раунд плей-офф. Там он встретится с победителем пары «Вегас» — «Юта» (счёт в серии 3-2 в пользу «Вегаса»). Клуб единственный раз выигрывал Кубок Стэнли в 2007 году.