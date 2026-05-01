Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 15:50

«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» и впервые за годы вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ

Игроки «Анахайм Дакс». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anaheimducks

«Анахайм Дакс» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ на домашнем льду переиграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:2 и выиграл серию 4-2. В составе победителей шайбы забросили Райан Пейлинг, Крис Крайдер, Каттер Готье, Трой Терри и Лео Карлссон.

У «Эдмонтона» отличились Коннор Мерфи и российский нападающий Василий Подколзин. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Коннор Макдэвид не забил ни одной шайбы.

«Анахайм» впервые с сезона-2016/17 вышел во второй раунд плей-офф. Там он встретится с победителем пары «Вегас» — «Юта» (счёт в серии 3-2 в пользу «Вегаса»). Клуб единственный раз выигрывал Кубок Стэнли в 2007 году.

Ранее КХЛ разобрала массовую драку в предыдущем матче «Локомотива» и «Авангарда», выписав штрафы всем виновным, и опасалась повторения потасовок в Омске, однако команды сосредоточились на игре. Победа осталась за омичами.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • НХЛ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar