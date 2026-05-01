Гол россиянина Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» в плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» одержали победу над ХК «Даллас Старз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра проходила в Сент-Поле и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0).

Среди победителей шайбы на свой счёт записали Куинн Хьюз (7-я и 51-я минуты), российский форвард Владимир Тарасенко (38) и Мэтт Болди (59, 60). От «Даллас Старз» отличились голами Уайатт Джонстон (28) и Маврик Бурк (37). Свой первый гол в розыгрыше Кубка Стэнли-2026 удачно оформил россиянин Тарасенко. Спортсмен стал пятым в истории хоккеистом из России, забросившим в ворота более 50 шайб на Кубках Стэнли.

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/2026 Тарасенко уже провёл 75 игр, где удачно забил 23 гола и сделал 24 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел в абсолютные лидеры мирового хоккея по голам на профессиональном уровне с учётом выступлений за сборные.