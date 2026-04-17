Хрупкие вне льда, львицы на льду: Как хоккей делает девочек сильнее, а не жёстче

Хоккей для девочек — это не просто спорт, а эффективный способ снять эмоциональное напряжение. Как объясняют психологи, главный плюс таких занятий — возможность безопасно выпустить агрессию и направить энергию в конструктивное русло.

«Второй фактор — это физическая активность. Когда ребёнок очень активный, хочется, чтобы он спокойно спал, не бесился. Девочки и мальчики бывают абсолютно разными: девочки — чрезмерно активными, мальчики — очень спокойными, и наоборот. Физическая активность помогает ребёнку развиваться», — рассказала Life.ru детский психолог Дарья Дугенцова.

Третий пункт — умение работать в команде и коммуникация. Умение общаться в команде — не такая частая история, как хотелось бы. А в таком спорте, где команда является основным видом (когда коллектив — самый значимый фактор для общей победы), это очень важно. Поэтому коммуникативные функции здесь особенно сильны.

Далее — дисциплина, ответственность за команду, за себя, за свои действия во время игры и за общий результат. И ещё одна причина — как и в любом спорте, это уверенность в себе. Когда ребёнок справляется с трудностями, он начинает больше верить в свои силы, самооценка улучшается. В любом случае, с самим собой становится намного приятнее быть. Для девочек в особенности это очень важно.

«Хоккей закаляет. Падения, контакт, скорость — ребёнок учится вставать и идти дальше. Это не про «нежно», это про силу и выдержку», — отметила тренер женского хоккейного клуба «Деффчонки» Регина Землякова.

По словам эксперта, тренировки и игры формируют привычки, которые важны в учёбе и помогают по жизни. Кроме того, после игр уже ничего не страшно. Многое в обычной жизни не пугает — ребёнок знает, что справится.

Хоккей для девочек — школа жизни. Он учит достойно проигрывать, радоваться победам и чувствовать плечо товарища. Спорт сплачивает, вы вместе проходите через многое, и возникает очень сильная связь на долгие годы.

«Хоккей — это эмоции, это зрелищно. А женский хоккей особенно — это восхищение прекрасным полом. Хрупкие девочки вне льда одни, а на льду — другие: они настоящие львицы. И всегда в хорошем настроении, весь негатив остаётся на льду», — заключила специалист.

