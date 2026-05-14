«Миннесота» Капризова вылетела из плей-офф НХЛ, уступив «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» победил «Миннесоту Уайлд» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3, а итог серии — 4-1 в пользу «Эвеланш».

По ходу матча «Миннесота» вела 3:0, однако «Колорадо» сумел совершить камбэк. Нэтан Маккиннон сравнял счёт за 1,5 минуты до конца основного времени, переведя игру в овертайм. Победную шайбу забросил Бретт Кулак.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

«Колорадо» вышел в финал Западной конференции, где сыграет с победителем пары «Вегас» — «Анахайм».

Тем временем в КХЛ казанский «Ак Барс» крупно обыграл ярославский «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 5:1, что позволило казанцам сравнять счёт в серии — 1-1. Следующий матч пройдёт 15 мая в Казани.