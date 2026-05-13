Александр Овечкин прилетел в Москву после сезона в НХЛ
Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в Москву после завершения сезона в НХЛ. Самолёт с хоккеистом приземлился во Внуково.
В Россию спортсмен прилетел вместе с семьёй, пишет ТАСС.
Напомним, что у Овечкина истекает контракт с «Вашингтоном». Сам хоккеист пошутил, что хочет получить от клуба предложение на два года. Но руководство «Вашингтон Кэпиталз» не торопится с переговорами — капитану дали время отдохнуть, подумать и посоветоваться с семьёй. Болельщики, к слову, уже высказались: во время последней домашней игры с «Питтсбургом» они просили Овечкина остаться ещё на сезон. Ожидается, что решение хоккеист примет летом.
