Александр Овечкин озвучил желание подписать двухлетний контракт с «Вашингтоном»

Форвард Александр Овечкин хочет получить от клуба НХЛ предложение о новом контракте на два года. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил сам хоккеист. Встреча состоялась в среду после гостевого матча с «Коламбусом».

«Ещё два года — вот твой контракт», — сказал Овечкин, передавая возможные слова генерального менеджера Криса Патрика.

Российский спортсмен отметил, что является свободным агентом, но вероятность его перехода в другой клуб крайне мала. Овечкин также подчеркнул, что практически уверен в продолжении карьеры. Своё окончательное решение он намерен принять летом. Он добавил, что его сыновья активно интересуются будущим отца и хотят, чтобы он остался в «Вашингтоне».

Ранее болельщики «Вашингтон Кэпиталз» во время последнего домашнего матча сезона просили капитана команды остаться ещё на один год. Скандирование началось в финальные минуты игры с «Питтсбургом». Контракт Овечкина с клубом подходит к концу по завершении текущего чемпионата. Спортсмен является абсолютным рекордсменом лиги по голам в регулярных чемпионатах. Он занимает вторую строчку в списке лучших снайперов с учётом матчей плей-офф. В завершающем сезоне «Кэпиталз» провели последний матч на выезде. Команда не смогла выйти в зону плей-офф, заняв девятое место в своей конференции.