Журова считает, что Овечкин может остаться в НХЛ ещё на год ради рекорда Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может продлить контракт с клубом ещё на один сезон. Об этом заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в комментарии NEWS.ru.

«Сложно думать за Сашу… На его месте я бы осталась ещё на год и попробовала обогнать Гретцки… Один сезон позволит Овечкину стать величайшим из величайших», — сказала Журова. Она также допустила, что у хоккеиста могли быть договорённости с Уэйном Гретцки по поводу рекордов.

По её мнению, клуб может предложить россиянину контракт на год с достойными условиями. После этого спортсмен, как предполагается, может продолжить карьеру в России. Журова добавила, что при возвращении сборной на международные турниры Овечкин хотел бы снова побороться за титул чемпиона мира и звания «величайшего из величайших». Такой сценарий она назвала возможным красивым завершением карьеры.

Ранее СМИ сообщали, что Овечкин, вероятно, продолжит играть в «Вашингтон Кэпиталз» ещё один сезон. Новое соглашение могут заключить в ближайшие дни. Сам хоккеист не против продолжить карьеру в НХЛ — его устраивают и физическое состояние, и предлагаемые по контракту условия.