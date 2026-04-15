«Надеюсь, это не конец»: Овечкин дал понять, что хочет остаться в НХЛ

Александр Овечкин после матча с «Коламбусом» дал понять, что не хочет ставить точку в карьере прямо сейчас. После игры форвард «Вашингтона» заявил, что надеется, что это был не последний его матч в НХЛ.

«Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим», — сказал хоккеист после встречи. Окончательное решение о будущем он, как и раньше, собирается принять летом.

Последний матч регулярного чемпионата «Вашингтон» выиграл у «Коламбуса» со счетом 2:1. Овечкин в этой встрече отметился результативной передачей.

По итогам сезона клуб из столицы США не вышел в плей-офф. «Кэпиталз» завершили регулярку с 95 очками и заняли место вне кубковой зоны.

Для самого Овечкина сезон получился символичным еще и потому, что вопрос о завершении карьеры звучит все чаще. Болельщики уже скандировали ему «Еще один год», а сам форвард отвечал, что подумает.

Контракт 40-летнего россиянина подошел к концу после сезона-2025/26, и теперь главная интрига — решит ли он остаться еще на один год. Пока его слова скорее говорят о том, что дверь в НХЛ он закрывать не собирается.