Овечкин отметился голевой передачей в, возможно, последнем матче в карьере в НХЛ

В заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» переиграл «Коламбус» со счётом 2:1. 40-летний капитан «столичных» Александр Овечкин отметился голевой передачей — именно его пас привёл к победной шайбе Джейкоба Чикрана.

Однако это победа не помогла «Вашингтону» попасть в плей-офф. Ранее «Филадельфия Флайерз» переиграла «Каролину Харрикейнз» и лишила команду Овечкина шансов на Кубок Стэнли.

Завершившийся сезон стал для Овечкина 20-м в лиге и последним по действующему контракту. Пока о продолжении карьеры россиянин не объявлял. В прошедшей регулярке он набрал 64 очка (32 гола + 32 передачи), разделив первое место с Томом Уилсоном по количеству набранных баллов и став лучшим игроком «Кэпиталз» по числу заброшенных шайб. Всего на счету россиянина в карьере 929 голов в регулярных чемпионатах — он продолжает лидировать в списке лучших снайперов в истории НХЛ. По абсолютному показателю (регулярка + плей-офф) Овечкин с 1006 голами занимает второе место после Уэйна Гретцки, у которого 1016 шайб.

Ранее СМИ сообщали, что Овечкин, вероятно, продолжит играть в «Вашингтон Кэпиталз» ещё один сезон. Новый контракт может быть подписан в ближайшее время. При этом сам игрок не видит проблем в том, чтобы остаться в НХЛ — его устраивает состояние здоровья и условия соглашения.