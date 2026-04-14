«Вашингтон» Овечкина лишился шансов на плей-офф НХЛ

«Филадельфия Флайерз» оформила путёвку в плей-офф НХЛ, попутно выбив из гонки «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В ночь на 13 апреля «лётчики» в серии буллитов переиграли «Каролину Харрикейнз» — 3:2.

В основное время у хозяев отличились Тревор Зеграс и российский форвард Матвей Мичков. У гостей голами отметились Брэдли Надо и Николай Элерс.

«Филадельфия» набрала 96 очков и гарантировала себе место в Кубке Стэнли. Теперь в первом раунде команда встретится с «Питтсбургом» Евгения Малкина. А вот Овечкин, контракт которого с «Вашингтоном» закончится в конце сезона, шансы на плей-офф потерял.