Овечкин и Сидни Кросби в 100-й раз встретились друг с другом в матче НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби проводят сотую очную игру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Команды встречаются второй раз за сутки.

Первую игру столичный клуб выиграл на выезде со счётом 6:3. Именно эта встреча могла стать юбилейной, сотой в карьере Александра Овечкина и Сидни Кросби, однако канадский форвард не вышел на лёд из-за повреждения.

В регулярных чемпионатах они встречались 74 раза. Кросби набрал 97 очков (35 голов + 62 передачи), а его «Питтсбург» одержал 43 победы. На счету Овечкина в тех же играх 70 баллов (38+32), «Вашингтон» выиграл 31 матч.

Ещё 25 раз соперники сходились в плей-офф. Здесь личная статистика примерно равна: у Овечкина 33 очка (15+18), у Кросби — 30 (13+17). Однако «Питтсбург» выиграл три из четырёх серий, и в те годы (2009, 2016, 2017) завоёвывал Кубок Стэнли. Прервать эту гегемонию удалось Овечкину в 2018 году: «Вашингтон» одолел «Питтсбург» во втором раунде (4-2) и в итоге сам стал обладателем главного трофея НХЛ. Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф, в то время как Кросби удостаивался этого звания в 2016 и 2017 годах.

Ранее российский вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил исторический рекорд Национальной хоккейной лиги. Минувшей ночью «молнии» победили на выезде «Бостон Брюинз» со счётом 2:1. Уроженец Тюмени одержал 369 побед в 597 встречах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. Это лучший показатель среди всех вратарей лиги после первых 600 матчей, хотя он ещё не дошел до этого рубежа.