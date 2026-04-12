«К Ови — только уважение»: Овечкина проводили овациями в Питтсбурге

В Питтсбурге во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» болельщики хозяев аплодисментами приветствовали российского нападающего Александра Овечкина. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу «кэпсов».

Овации Овечкину. Видео © X / x - Pittsburgh Penguins

Эпизод произошёл во втором периоде встречи. Во время коммерческой паузы на медиакубе арены был показан видеоролик, посвящённый карьере российского форварда в НХЛ. После ролика зрители на трибунах поднялись со своих мест и устроили продолжительные аплодисменты.

«Огромное уважение к № 8. К Ови — только уважение», — говорится в постах пресс-службы «Пингвинз».

Напомним, Овечкин в матче против «Питтсбург Пингвинз» отметился заброшенной шайбой, прервав безголевую серию из четырёх матчей. Этот гол стал для россиянина 929-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, но с учётом плей-офф на счету Овечкина уже 1006 шайб. Предыдущий раз он забивал 1 апреля в домашней игре с «Филадельфией», тогда он оформил дубль.