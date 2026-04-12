Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 03:37

«К Ови — только уважение»: Овечкина проводили овациями в Питтсбурге

Болельщики «Питтсбурга» стоя аплодировали Александру Овечкину

Обложка © ТАСС / AP

В Питтсбурге во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» болельщики хозяев аплодисментами приветствовали российского нападающего Александра Овечкина. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу «кэпсов».

Овации Овечкину. Видео © X / x - Pittsburgh Penguins

Эпизод произошёл во втором периоде встречи. Во время коммерческой паузы на медиакубе арены был показан видеоролик, посвящённый карьере российского форварда в НХЛ. После ролика зрители на трибунах поднялись со своих мест и устроили продолжительные аплодисменты.

«Огромное уважение к № 8. К Ови — только уважение», — говорится в постах пресс-службы «Пингвинз».

Овечкин забрал клюшку Строума после 1000-го гола в НХЛ

Напомним, Овечкин в матче против «Питтсбург Пингвинз» отметился заброшенной шайбой, прервав безголевую серию из четырёх матчей. Этот гол стал для россиянина 929-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, но с учётом плей-офф на счету Овечкина уже 1006 шайб. Предыдущий раз он забивал 1 апреля в домашней игре с «Филадельфией», тогда он оформил дубль.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Вашингтон Кэпиталз
  • ХК Питтсбург Пингвинз
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar