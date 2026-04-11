Овечкин забрал клюшку Строума после 1000-го гола в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сохранил клюшку Дилана Строума, с которой канадец отдал результативную передачу на его 1000-й гол в НХЛ. Об этом сообщила журналистка Самми Силбер в соцсети X.

Речь идёт о матче регулярного чемпионата против «Колорадо», который завершился поражением «Вашингтона» в овертайме со счётом 2:3. 22 марта Овечкин забросил свою 1000-ю шайбу с учётом плей-офф в Национальной хоккейной лиге. Именно пас Строума стал голевой передачей в этом эпизоде, вошедшем в историю карьеры российского хоккеиста.

«Она [клюшка] пойдёт в музей», — сказал Овечкин.

40-летний нападающий выступает за «Вашингтон» с 2005 года и остаётся капитаном команды на протяжении многих сезонов. В 2018 году он привёл клуб к первой в истории победе в Кубке Стэнли, а год назад стал лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки. В составе сборной России Овечкин выигрывал чемпионаты мира, завоёвывая золото, серебро и бронзу турнира в разные годы.

Ранее Овечкин принял участие сразу в двух результативных атаках «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Встреча прошла на домашней арене столичного клуба и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:2.