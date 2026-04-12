Овечкин прервал безголевую серию из четырёх матчей и забросил 1006-ю шайбу в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездной встрече с «Питтсбургом». До этого форвард не забивал на протяжении четырёх игр подряд.

Этот гол стал для россиянина 929-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он продолжает укреплять свою позицию в качестве лучшего снайпера в истории лиги.

С учётом голов в плей-офф на счету Овечкина уже 1006 шайб. По этому показателю он пока уступает только легендарному канадцу Уэйну Гретцки, у которого 1016.

В 80 матчах текущего сезона наш хоккеист записал на свой счёт 32 гола и отдал 30 голевых передач, оставаясь главным бомбардиром команды. Предыдущий раз он забивал 1 апреля в домашней игре с «Филадельфией», тогда он оформил дубль.