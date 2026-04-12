Российский вратарь установил историческое достижение в НХЛ

Российский вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил исторический рекорд Национальной хоккейной лиги. Минувшей ночью «молнии» победили на выезде «Бостон Брюинз» со счётом 2:1.

Уроженец Тюмени одержал 369 побед в 597 встречах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. Это лучший показатель среди всех вратарей лиги после первых 600 матчей, хотя он ещё не дошел до этого рубежа. Вторым идёт другой наш соотечественник — Сергей Бобровский из «Флориды» (339 побед).

В игре с «медведями» Василевский отразил 19 бросков (95% сейвов). В текущем сезоне на счету стража ворот 57 проведённых встреч, коэффициент надёжности — 2.23, процент отражённых выстрелов — 91,35%. Плюс три «сухих» матча.

Клуб из Флориды обеспечил себе место в плей-офф. В регулярном чемпионе «Тампе» осталось провести две игры. 14 апреля «молнии» примут «Детройт».

