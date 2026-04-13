«Ещё один год!» Фанаты «Вашингтона» умоляют Овечкина остаться на следующий сезон

Болельщики клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» попросили капитана Александра Овечкина остаться в команде ещё на один сезон. Об этом сообщил журналист сайта НХЛ Том Гулитти на своей странице в соцсети Х.

В последние полторы минуты домашнего матча с «Питтсбургом» (3:0) фанаты скандировали «Ещё один год». Эта встреча стала последней для столичной команды в текущем регулярном чемпионате. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона.

Овечкину 40 лет, он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 голами, уступая Уэйну Гретцки (1016). В текущем сезоне на счету Овечкина 63 (32+31) очка, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров «столичных».

«Кэпиталз» остался всего один матч в регулярном чемпионате — 15 апреля на выезде с «Коламбусом». Клуб занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, отставая от «Филадельфии», которая идёт восьмой, на 1 очко. При этом у «лётчиков» есть матч в запасе.

Российский нападающий выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

Ранее сообщалось, что болельщики «Питтсбург Пингвинз» устроили овацию российскому нападающему Александру Овечкину. Трогательный эпизод произошёл во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Зрители на трибунах поднялись со своих мест и аплодировали после видеоролика, посвящённого карьере форварда. Пресс-служба «Пингвинз» отметила в публикациях огромное уважение к хоккеисту.