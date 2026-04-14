Панарин забрал последний билет: Определились все участники Кубка Стэнли
Артемий Панарин. Обложка © Х / LA Kings
«Лос-Анджелес Кингз», за который выступает российский нападающий Артемий Панарин, обеспечил себе последнюю путёвку в плей-офф НХЛ от Западной конференции. Для клуба это пятый выход подряд — калифорнийцы повторили третью по длительности серию выходов в своей истории.
Теперь сетка плей-офф полностью укомплектована. От Запада сыграют «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Вегас», «Эдмонтон», «Юта», «Анахайм» и «Лос-Анджелес».
От Востока — «Каролина», «Баффало», «Тампа-Бэй», «Монреаль», «Бостон», «Питтсбург», «Оттава» и «Филадельфия».
Все пары станут известны после завершения регулярного чемпионата. Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 18 апреля.
К сожалению, в плей-офф не сыграет «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным. «Филадельфия Флайерз» оформила путёвку в плей-офф НХЛ, переиграв «Каролину Харрикейнз» и попутно выбив из гонки «столичных».
