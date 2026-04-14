Овечкин может продлить контракт с «Вашингтоном» ещё на сезон
Хоккеист Александр Овечкин, вероятно, продолжит играть в «Вашингтон Кэпиталз» ещё один сезон. Об этом сообщает Mash на спорте со ссылкой на источник из окружения хоккеиста.
По данным источника, новый контракт может быть подписан в ближайшее время. При этом сам игрок не видит проблем в том, чтобы остаться в НХЛ — его устраивает состояние здоровья и условия соглашения.
В будущем Овечкин рассматривает вариант возвращения в Россию. В частности, он хотел бы сыграть за московское «Динамо». При этом окончательное решение о возвращении может зависеть от его семьи и ближайшего окружения.
Напомним, болельщики «Вашингтон Кэпиталз» попросили капитана Александра Овечкина остаться в команде ещё на один сезон. За минуту с небольшим до финальной сирены домашнего матча против «Питтсбурга» (3:0) болельщики скандировали: «Ещё один год!». Эта игра была для хозяев последней на своей арене в текущем регулярном сезоне.
