14 апреля, 19:15

«Локомотив» разгромил «Салават Юлаев» и стал первым полуфиналистом КХЛ

Обложка © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»

Обложка © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» стал первым полуфиналистом плей-офф КХЛ. В четвёртом матче серии железнодорожники разгромили уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4:0.

В составе победителей шайбы забросили Рихард Паник, Артур Каюмов, Александр Радулов и Алексей Береглазов. Таким образом «Локомотив» оформил выход в следующий круг, выиграв серию со счётом 4-0. Теперь болельщики ждут результатов противостояния между московским ЦСКА и омским «Авангардом».

«Металлург» и «Ак Барс» повели 3-0 в четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина
«Металлург» и «Ак Барс» повели 3-0 в четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина

Ранее сообщалось, что в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» нападающий уфимцев Евгений Кузнецов получил тяжёлую травму после силового приёма Александра Полунина. Врачи зафиксировали шею воротником и унесли хоккеиста с площадки на носилках под аплодисменты трибун. К тому моменту «Локомотив» вёл 1:0.

Анастасия Никонорова
