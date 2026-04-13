«Металлург» и «Ак Барс» повели 3-0 в четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс» в шаге от выхода в третий раунд плей-офф КХЛ после трёх матчей в своих сериях. Оба клуба ведут со счётом 3-0 в четвертьфиналах против нижегородского «Торпедо» и минского «Динамо».

«Металлург» в гостях нанёс «Торпедо» поражение — 4:2. Все четыре шайбы магнитогорцы забросили во втором периоде: отличились Андрей Колов (24-я минута), Никита Михайлис (27), Артем Минулин (32), Руслан Исхаков (33). Хозяева ответили голами Алексея Кручинина в первом периоде и Василия Атанасова за секунду до сирены. Четвёртый матч пройдёт в Нижнем Новгороде 15 апреля.

«Ак Барс» тем временем разобрался с минским «Динамо» в Казани — 4:0. Разгром оформили Александр Барабанов (15-я минута), Дмитрий Яшкин (27), Никита Лямкин (37) и Кирилл Семёнов (40). В составе казанцев дебютировал 22-летний вратарь Максим Арефьев, который впервые в карьере отыграл матч плей-офф «на ноль». Следующая встреча вновь состоится в Казани 15 апреля.

Ранее Life.ru писал, что третий матч серии четвертьфинала Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» омрачился жуткой травмой в Уфе. На 13-й минуте первого периода нападающий уфимской команды Евгений Кузнецов попал под силовой приём ярославца Александра Полунина, хоккеиста увезли со льда на носилках.