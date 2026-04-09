Лукашенко сдержал слово и пришёл поддержать «Динамо-Минск» в плей-офф КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил первый матч минского «Динамо» во втором раунде плей-офф КХЛ. Об этом сообщило агентство БелТА 9 апреля.

2 апреля Лукашенко посетил тренировку команды и тепло пообщался с игроками, пообещав им посетить игру в плей-офф. Таким образом белорусский лидер сдержал слово.

Минский клуб в четвертьфинальной серии встречается с казанским «Ак Барсом», первая игра в противостоянии до четырёх побед осталась за гостями из Татарстана. Второй матч в серии запланирован на 11 апреля также на «Минск-Арене».

После этого серия продолжится в Казани. Игры на площадке «Ак Барса» должны пройти 13 и 15 апреля. В случае необходимости следующие встречи пройдут 17 апреля (в Минске), 19 апреля (в Казани) и 21 апреля (в Минске).

Ранее Александр Лукашенко уже посещал хоккейные матчи и брал с собой шпица по кличке Умка, который сопровождает его на различных мероприятиях. В прошлый раз на «Олимпик-Арене» команда президента обыграла сборную Минской области со счётом 6:3, после чего питомец выбежал на лёд и попытался догнать хозяина.