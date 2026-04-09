Лукашенко устроил масштабную кадровую перестановку в правительстве Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл масштабные кадровые изменения, затронув правительство и ряд ключевых сфер. Об этом сообщает агентство БелТА.

В рамках обновления управленческой команды были назначены новый вице-премьер, министры, а также руководители в информационной и промышленной областях. Перестановки коснулись строительства, транспорта, ЖКХ, культуры и медиа.

Пост заместителя премьер-министра, курирующего строительный и инфраструктурный блок, занял Александр Терехов. Ранее он руководил «Минскстроем» и Министерством ЖКХ.

Министерство культуры возглавил Марат Марков, до этого занимавший должность министра информации. Его прежний пост перешёл Дмитрию Жуку, ранее руководившему издательским домом «Беларусь сегодня».

Также обновилось руководство государственного агентства БелТА — новым генеральным директором стал Андрей Мохор, ранее работавший в телекомпании «Второй национальный телеканал».

Помимо этого, Андрей Дикун назначен руководителем предприятия «Атлант» и Минского завода холодильников, а Михаил Орда получил дипломатический пост — он станет послом Белоруссии в Монголии.

Ранее российский президент Владимир Путин назначил Георгия Михно новым послом России в Польше. Подробности о предстоящей деятельности не раскрываются, однако раньше он работал начальником отдела в в департаменте общеевропейского сотрудничества МИД России.

