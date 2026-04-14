14 апреля, 19:29

ЦСКА обыграл «Авангард» на своём льду и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

Обложка © cska-hockey.ru

Обложка © cska-hockey.ru

В четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ ЦСКА на домашнем льду при почти 10,5 тысячах зрителей переиграл омский «Авангард» — 3:1. У победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (6-я минута), Максим Соркин (37) и Прохор Полтапов (49). Единственный гол омичей на счету Марселя Ибрагимова (18).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Авангарда». Омский клуб ранее сделал весомую заявку на выход в следующий круг, выиграв три стартовых матча. Пятая игра пройдёт 16 апреля уже в Омске. Теперь каждая встреча для армейцев является последней возможностью зацепиться за серию.

«Металлург» и «Ак Барс» повели 3-0 в четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина
«Металлург» и «Ак Барс» повели 3-0 в четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина

Ранее Life.ru рассказывал, что ярославский «Локомотив» стал первым полуфиналистом плей-офф КХЛ. В четвёртом матче серии железнодорожники разгромили уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4:0.

Артём Гапоненко
