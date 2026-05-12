Александр Овечкин стал кандидатом наук

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин защитил диссертацию и получил степень кандидата педагогических наук. Об этом сообщает издание Russian Machine Never Breaks.

Подготовленная хоккеистом научная работа объёмом 145 страниц посвящена сравнительному анализу тренировочных методик для игроков в хоккей. В своём исследовании форвард рассмотрел различия в подходах к подготовке спортсменов в России и североамериканских странах.

Овечкин выяснил, что отечественные тренеры делают ставку на технику и тактику, тогда как за океаном приоритет отдают скоростно-силовым кондициям. Нападающий предложил комбинировать оба этих направления в зависимости от возрастного этапа хоккеистов. Такая стратегия, по убеждению спортсмена, способна привести к максимальным результатам.

Александру Овечкину исполнилось 40 лет. За плечами российского хоккеиста уже 21 завершённый сезон в Национальной хоккейной лиге. Отечественный форвард удерживает абсолютное достижение НХЛ по суммарному количеству голов, забитых в рамках регулярных первенств. На его счету 929 точных бросков, которые он нанёс в 1573 встречах. До него высшее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки, у которого было 894 шайбы в 1487 играх. В 2008 году Овечкин получил диплом Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Работа над диссертацией заняла у спортсмена несколько лет.