«Ак Барс» разгромил «Локомотив» и сравнял счёт в финальной серии КХЛ

Казанский «Ак Барс» добился крупной победы над ярославским «Локомотивом» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча в Ярославле завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Главным героем матча стал защитник Митчелл Миллер, оформивший хет-трик. Ещё по шайбе у казанцев забросили Илья Карпухин и Нэйтан Тодд. Единственный гол хозяев записал на свой счёт Георгий Иванов.

Благодаря этой победе «Ак Барс» сравнял счёт в серии — 1-1. Следующий матч финального противостояния пройдёт 15 мая в Казани.

По ходу нынешнего плей-офф «Локомотив» выбил московский «Спартак», уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард», а «Ак Барс» оказался сильнее челябинского «Трактора», минского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга».

Напомним, в первом матче серии «Локомотив» взял верх над «Ак Барсом» со счётом 3:1. За ходом встречи на трибунах следили 8047 зрителей.