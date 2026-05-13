13 мая, 08:45

Евгений Корешков покинул пост главного тренера «Трактора»

Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Евгений Корешков больше не является наставником челябинского «Трактора». Об уходе казахстанского специалиста сообщила пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В тренерский штаб уральской команды 56-летний наставник вошёл 21 ноября 2025 года. Меньше чем через месяц, 16 декабря, его назначили на пост главного тренера.

В официальном заявлении руководство команды поблагодарило наставника за проделанную работу. Представители клуба пожелали Евгению Геннадьевичу успехов в дальнейшей деятельности.

Под руководством Корешкова коллектив финишировал на шестой строчке в таблице Восточной конференции. Путь в Кубке Гагарина оказался коротким: в первом же раунде плей-офф «Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 1-4 в серии.

В послужном списке тренера работа в топ-клубах лиги. Ранее он входил в штабы петербургского СКА и московского ЦСКА. Также работал главным тренером в «Барысе».

Челябинцам теперь предстоит искать нового рулевого для подготовки к следующему сезону.

Никита Никонов
