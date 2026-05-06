Экс-форвард «Металлурга» Тимкин поддержал идею создания ветеранской лиги КХЛ

Экс-нападающий ряда клубов КХЛ, а ныне ассистент главного тренера «Стальных Лис» Евгений Тимкин высказался об инициативе создания ветеранской лиги. Идею активно продвигали в Казани во время недавнего плей-офф, проводя матчи с легендами «Трактора» и «Металлурга».

Тимкин в беседе с «Чемпионатом» назвал задумку отличной. По его словам, это здорово — просто собраться, пообщаться друг с другом. Ностальгия нахлынула на всех.

«Всё-таки выходить в майке родного клуба при болельщиках — одно удовольствие», — поделился он. Сам хоккеист не выходил на лёд уже почти год.

Данис Зарипов планирует развить эту тему до полноценной ветеранской лиги. Тимкин уверен, что многие игроки поддержат и захотят поучаствовать, вспомнить молодость.

«Главное, чтобы был интерес, чтобы его поддержали на высшем уровне, в руководстве лиги. Это дань уважения к легендам, ветеранам», — резюмировал ассистент.

