Клубам КХЛ запретили урезать зарплаты через новое соглашение

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) изменила свой регламент, что существенно повлияет на финансовое планирование клубов. На заочном заседании 29 апреля было решено, что в платежную ведомость будут включаться зарплаты хоккеистов согласно их первоначальным контрактам. Таким образом, клубы больше не смогут использовать переподписание соглашений с понижением зарплаты для маневра под потолком зарплат.

Президент КХЛ Алексей Морозов пояснил, что лига рассматривала различные варианты, включая ограничение количества переподписаний (с трех до одного или двух) и введение «списка отказов» для игроков, чтобы проверить рыночную стоимость их контрактов. Однако в итоге было принято решение сохранить возможность переподписания, но с учетом старой суммы в зарплатном потолке. Это означает, что для снижения общей нагрузки на платёжную ведомость клубам придется активнее искать возможности для обмена или продажи игроков в другие команды.

В предстоящем сезоне зарплатный потолок останется на уровне 950 миллионов рублей (с увеличением на 50 миллионов), а минимальный порог зарплат (пол) составит 525 миллионов рублей.

Ранее КХЛ разобрала инцидент с массовой дракой в предыдущей встрече «Локомотива» и «Авангарда». Все виновные получили штрафы, и существовали опасения, что противостояние в Омске снова сведётся к потасовкам, а не к игре.