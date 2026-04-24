Играл в России — теперь могут забрать лицензию: что грозит латвийскому экс-вратарю

Совет спортивных федераций Латвии может аннулировать тренерскую лицензию бывшего вратаря хабаровского «Амура» Яниса Калниньша. Причиной, как сообщает портал LSM, стало его выступление в Континентальной хоккейной лиге после введения государственного запрета.

Калниньш играл за российский клуб с 2022 по 2024 год. За это время он провёл за «Амур» 41 матч, одержал 11 побед и дважды сохранил ворота «сухими».

Накануне 34-летний спортсмен объявил в соцсетях о завершении карьеры. Он также сообщил, что недавно получил лицензию фитнес-тренера и начал готовить индивидуальные программы для юных хоккеистов.

Сейчас в Латвии специалист может работать в частном спортивном клубе даже без официального сертификата. Из-за этого, как отмечается в публикации, к нему пока сложно применить санкции именно в профессиональной сфере.

Однако ситуация может измениться после принятия нового Закона о спорте. В нём планируют прописать требование, по которому тренер в клубе любого уровня обязан иметь официальный документ. Кроме того, LSFP предложил поправки к постановлениям кабмина. Они позволят лишать спортивных специалистов сертификатов, если те нарушили этические принципы.

Ранее Калниньш также выступал в КХЛ за рижское «Динамо» и финский «Йокерит». В составе сборной Латвии вратарь играл на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.