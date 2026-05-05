Не взлетели: Решающий матч «Локомотива» и «Авангарда» внезапно может принять Екатеринбург

Решающая седьмая встреча «Локомотива» и «Авангарда» в рамках плей-офф Кубка Гагарина 2026 года с высокой долей вероятности переедет в Екатеринбург. Такими данными делится телеграм-канал Mash на спорте.

Согласно информации источника, хоккейные команды фактически оказались заблокированы в Омске и не имеют возможности подняться в воздух для перелёта в Ярославль. Аэропорт города назначения временно прекратил свою работу — причиной такого решения названа исходящая от украинских формирований угроза с применением беспилотных летательных аппаратов.

Устроители соревнований сейчас склоняются к двум вариантам развития событий. Первый из них предполагает, что ключевую игру самой захватывающей серии текущего розыгрыша Кубка Гагарина всё же оставят в Ярославле, но сдвинут во времени на другой день. Второй же сценарий сулит более радикальное решение: «паровозы» и «ястребы» выяснят отношения, кто шагнёт в финал, на площадке екатеринбургского «Автомобилиста», где выступают местные хоккеисты в домашних матчах.

Ранее сообщалось, что в пятом матче полуфинала плей-офф КХЛ ярославский «Локомотив» разгромил омский «Авангард» со счётом 4:0 на своей площадке. Голами у победителей отметились Рихард Паник, Максим Березкин, Александр Полунин и Максим Шалунов, а вернувшийся в состав после травмы Байрон Фрэз отдал результативную передачу.