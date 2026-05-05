День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 12:07

Не взлетели: Решающий матч «Локомотива» и «Авангарда» внезапно может принять Екатеринбург

Mash на спорте: 7 игру «Локомотива» и «Авангарда» могут перенести в Екатеринбург

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Решающая седьмая встреча «Локомотива» и «Авангарда» в рамках плей-офф Кубка Гагарина 2026 года с высокой долей вероятности переедет в Екатеринбург. Такими данными делится телеграм-канал Mash на спорте.

Согласно информации источника, хоккейные команды фактически оказались заблокированы в Омске и не имеют возможности подняться в воздух для перелёта в Ярославль. Аэропорт города назначения временно прекратил свою работу — причиной такого решения названа исходящая от украинских формирований угроза с применением беспилотных летательных аппаратов.

Устроители соревнований сейчас склоняются к двум вариантам развития событий. Первый из них предполагает, что ключевую игру самой захватывающей серии текущего розыгрыша Кубка Гагарина всё же оставят в Ярославле, но сдвинут во времени на другой день. Второй же сценарий сулит более радикальное решение: «паровозы» и «ястребы» выяснят отношения, кто шагнёт в финал, на площадке екатеринбургского «Автомобилиста», где выступают местные хоккеисты в домашних матчах.

«Ак Барс» обыграл «Металлург» и вышел в финал Кубка Гагарина
«Ак Барс» обыграл «Металлург» и вышел в финал Кубка Гагарина

Ранее сообщалось, что в пятом матче полуфинала плей-офф КХЛ ярославский «Локомотив» разгромил омский «Авангард» со счётом 4:0 на своей площадке. Голами у победителей отметились Рихард Паник, Максим Березкин, Александр Полунин и Максим Шалунов, а вернувшийся в состав после травмы Байрон Фрэз отдал результативную передачу.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ХК Локомотив Ярославль
  • ХК Авангард
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar