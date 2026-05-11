«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

В Ярославле завершился стартовый поединок финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Местный «Локомотив» взял верх над казанским «Ак Барсом» со счётом 3:1. За ходом встречи на трибунах следили 8047 зрителей.

У победителей отличились Александр Радулов и Максим Берёзкин, поразившие ворота соперника в течение 36 секунд на 22-й минуте. Позже канадский нападающий Байрон Фрэз упрочил преимущество хозяев (36-я минута), реализовав большинство Гости ответили лишь однажды: американский защитник Митчелл Миллер размочил счет на 48-й минуте, также в неравных составах.

Ворота хозяев защищал Даниил Исаев, гостей — Тимур Билялов.

Счет в противостоянии до четырёх побед стал 1-0 в пользу ярославцев. Следующий матч серии снова примет ледовая арена в Ярославле, игра запланирована на 13 мая.

Путь к финалу у команд сложился по-разному. «Локомотив», ставший первым на Западе по итогам регулярки, последовательно выбил «Спартак» (4-1), «Салават Юлаев» (4-0) и «Авангард» (4-3). Казанский клуб, финишировавший третьим на Востоке, оказался сильнее «Трактора» (4-1), минского «Динамо» (4-0) и «Металлурга» (4-1).

Это вторая встреча команд в плей-офф КХЛ. В 2009 году они разыгрывали первый в истории Кубок Гагарина, и тогда победа осталась за коллективом из Казани (4-3).

Действующим обладателем трофея является «Локомотив» — в прошлом году он одолел в финале «Трактор» (4-1). Для «Ак Барса» нынешняя финальная серия стала шестой в истории, столько же раз решающий этап покорялся только московскому ЦСКА. При этом казанцы выигрывали Кубок Гагарина в 2009, 2010 и 2018 годах. Ярославцы выходят в финал третий раз подряд (в 2024-м они уступили «Металлургу» 0-4).