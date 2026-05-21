«Локомотив» победил «Ак Барс» и второй год подряд выиграл Кубок Гагарина

«Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина 2026 года. В финальной серии ярославцы обыграли казанский «Ак Барс» со счётом 4-2 в серии. Шестой матч закончился победой гостей 3:2.

В первом периоде дубль сделал 19-летний Егор Сурин с передач Павла Красковского и Никиты Кирьянова. Ворота ярославцев защищал Даниил Исаев. В третьем период отличился Максим Шалунов. Нэйтан Тодд и Никита Лямкин отыграли две шайбы, но финальный штурм не принёс казанцам успеха.

На пути к решающему матчу подопечные канадского тренера Боба Хартли обыграли «Спартак» (4-1), «Салават Юлаев» (4-0) и «Авангард» (4-3). В регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в Западной конференции.

Таким образом клуб из Ярославля смог защитить титул, завоёванный в прошлом году в финале с «Трактором».

«Локомотив» (ранее «Торпедо») является четырёхкратным чемпионом России (1997, 2002, 2003, 2025). В эпоху КХЛ клуб четырежды выходил в финал Кубка Гагарина. Первое участие в решающей серии турнира состоялось в дебютном сезоне лиги (2008/09), где железнодорожники также встречались с «Ак Барсом». Финал завершился победой казанцев со счётом 4–3 в серии; судьбу титула и первого в истории Кубка Гагарина решил гол Алексея Морозова в седьмом матче. «Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова впоследствии завоевал трофей в 2010 и 2018 годах.