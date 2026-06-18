Правнук Брежнева внесён в базу сайта «Миротворец»*

Приёмного правнука бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антона Милаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Персональная информация о Милаеве появилась на сайте 18 июня. Авторы проекта связали это с его участием в боевых действиях на Украине.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что мужчина попал в украинский плен. Официального подтверждения этой информации в приведённом сообщении нет.

Милаева называют приёмным правнуком Брежнева. Он является названым внуком дочери советского лидера Галины Брежневой.

«Миротворец»* публикует персональные данные людей, которых создатели ресурса обвиняют в действиях против Украины. В его базе в разные годы появлялись сведения о российских общественных и культурных деятелях, журналистах и гражданах других стран. Деятельность ресурса критиковалась как в России, так и зарубежом.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.