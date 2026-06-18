Антон Милаев, правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, находится в плену у украинских военных. О судьбе мужчины рассказала его мать Ирина Кузнецова телеграм-каналу Baza.

Речь идет о названном внуке дочери советского лидера Галины Брежневой. Она воспитывала его как родного сына.

Прошлой осенью 45-летний мужчина отправился в зону специальной военной операции. Он служил сапёром. Уже в ноябре связь с родственниками прервалась.

Мать бойца сообщила журналистам, что спустя несколько месяцев семья узнала о его местонахождении. Сейчас Антон Милаев удерживается на территории, подконтрольной ВСУ.

Пленение произошло в Херсонской области. Других подробностей вдова Леонида Ильича пока не раскрывает.

История семьи генсека после распада СССР сложилась парадоксально. Сам Брежнев родился на Украине и долгое время работал в республике, занимая там руководящие посты. Теперь его правнук оказался в руках украинских военных.