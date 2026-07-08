Европарламент осудил Зеленского за решение по «героям УПА*»

Европарламент принял резолюцию по Украине, в которой осудил решение Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ почётное наименование в честь «героев УПА»*. Поправку поддержали во время голосования 8 июля.

В документе говорится, что такой шаг наносит ущерб добрососедским отношениям и противоречит европейским ценностям. Авторы поправки также указали на «игнорирование польской чувствительности и скорби», связанной с жертвами УПА*.

Речь идёт о решении Зеленского присвоить название «Герои УПА*» одному из центров сил специальных операций Украины. Оно вызвало резкую реакцию в Польше, где до сих пор чтят историческую память о Волынской резне 1943–1944 годов.

При этом Европарламент в целом поддержал продвижение Украины к членству в Евросоюзе. Резолюция не блокирует евроинтеграционный процесс, но фиксирует, что исторические споры между Киевом и Варшавой остаются чувствительной темой для ЕС.

В ходе обсуждения евродепутаты отклонили более жёсткую поправку, в которой предлагалось признать идеологию Бандеры «зеркальным отражением нацистской идеологии».

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