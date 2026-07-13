Во-первых, экс-премьер Украины считалась человеком Андрея Ермака, который в настоящее время отстранён от значимых дел и находится в опале. Более того, под ударом сейчас не только часть украинских элит, но и руководство США — главный куратор киевского режима. Поэтому её уход с должности был вполне предсказуем. Второй момент: эту отставку можно использовать и в тактических целях — внести разнообразие в политическую жизнь Украины, пощекотать нервы населению и, возможно, даже пробудить в нём надежды на позитивные перемены.