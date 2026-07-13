Пощекотать нервы: Названа причина отставки Свириденко и её наиболее вероятный преемник
Политолог Шатилов: Отставка Свириденко призвана «пощекотать нервы» украинцам
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)/Сайт президента Украины
Отставка Юлии Свириденко имеет как аппаратную, так и политическую логику. Об этом Life.ru заявил политолог, профессор политологии Финансового университета Александр Шатилов.
Во-первых, экс-премьер Украины считалась человеком Андрея Ермака, который в настоящее время отстранён от значимых дел и находится в опале. Более того, под ударом сейчас не только часть украинских элит, но и руководство США — главный куратор киевского режима. Поэтому её уход с должности был вполне предсказуем. Второй момент: эту отставку можно использовать и в тактических целях — внести разнообразие в политическую жизнь Украины, пощекотать нервы населению и, возможно, даже пробудить в нём надежды на позитивные перемены.
По словам Шатилова, это создаёт видимость реформ и сменяемости власти с соответствующим намёком.
Но ключевым остаётся вопрос о преемнике. На данный момент наиболее вероятная кандидатура — Сергей Корецкий, считает политолог. Корецкий считается человеком Тимура Миндича — ближайшего соратника и друга Зеленского. В так называемую «Семью» его ввели в конце 2022 года.
Он может быть удобен и необходим украинскому режиму для возможных переговоров с российской элитой, особенно с так называемыми «сырьевиками». В силу своей профессиональной деятельности Корецкий уже имеет с ними определённые, пусть и негласные, но конструктивные отношения.
Ранее Владимир Зеленский сообщил об отставке Юлии Свириденко с должности премьер-министра, объяснив кадровое решение необходимостью обновить состав правительства. Свириденко проработала на этом посту менее года. По данным депутатов Верховной рады, после отставки она может возглавить украинское посольство в США. Отставку премьер-министра парламент сможет оформить уже 14 июля, а 15 июля рассмотрит кандидатуру её преемника и новый состав правительства.
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