Верховная рада отправила в отставку премьера Свириденко и весь кабмин Украины

Депутаты Верховной рады большинством голосов отправили в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко, следует из трансляции заседания парламента. Согласно законодательству Незалежной, в след за ней посты покидает всё действующее правительство.

Свириденко подала прошение об отставке накануне.

Напомним, потенциальным сменщиком Юлии Свириденко является глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Владимир Зеленский уже предложил ему возглавить правительство. Украинские СМИ утверждают, что они уже обсуждали подготовку Незалежной к зиме, защиту инфраструктуры и экономические вопросы.