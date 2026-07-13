Новый премьер-министр Украины Денис Корецкий является близким к семье Зеленского человеком и вошёл в узкий круг доверенных лиц президента ещё с 2020 года. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог Александр Дудчак, комментируя кадровые перестановки в Киеве.

По словам эксперта, Корецкий ранее возглавлял сеть АЗС WOG и компанию «Нафтогаз», однако широкой публике о нём известно немного. В отличие от предыдущей главы правительства, которая была протеже главы офиса президента Андрея Ермака, новый премьер ориентирован непосредственно на Зеленского и зависит от него.

«Этот человек в большей степени может быть зависим от Зеленского, если он заинтересован в том, чтобы находиться на том посту, где он находится. Предыдущая дама все-таки была протеже Ермака, а этот будет человеком Зеленского», — заявил Дудчак.

Политолог также отметил, что группировка Зеленского сегодня имеет связи с британскими центрами влияния, тогда как окружение Кирилла Буданова* ориентировано на Вашингтон. Однако, по его словам, все три центра — Лондон, Брюссель и Вашингтон — заинтересованы в продолжении боевых действий, поэтому с приходом Корецкого для России ничего не изменится.

«Для нас никаких изменений не будет. Это продолжение существования нацистского, террористического режима, который будет продолжать боевые действия. Для нас это мало что значит, никаких перемен мы не заметим», — резюмировал Дудчак.

Напомним, Владимир Зеленский предложил главе «Нафтогаза» Сергею Корецкому возглавить правительство, и тот, удивившись, согласился попробовать. Украинские СМИ называют его главным фаворитом, а на встрече обсуждались задачи по подготовке к зиме, защите энергоинфраструктуры и стабилизации экономики.

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