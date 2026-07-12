Человек «семейный» и «плёнки Миндича»: Что известно о главном претенденте на пост премьера Украины

Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, которого называют основным кандидатом на должность премьер-министра Украины, остаётся полностью подконтрольным ближайшему окружению Владимира Зеленского. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным издания, Корецкий считается человеком Тимура Миндича — ближайшего соратника и друга Зеленского. В так называемую «Семью» его ввели в конце 2022 года, когда потребовался управленец для отжатой у Коломойского «Укрнафты». До этого Корецкий руководил сетью заправок WOG. Затем его продвинули на должность главы НАК «Нафтогаз».

После коррупционного скандала, известного как «Миндичгейт», Корецкий активно пытался исправить имидж, раздавая интервью изданиям, близким к грантовым структурам. Однако источники в политических кругах утверждают, что он остаётся полностью управляемым.

Как и уходящий премьер Юлия Свириденко, которая также является частью этой системы. Причиной её отставки, по данным источников, могла стать информация о том, что против неё как «человека Ермака» начало расследование НАБУ. Решение о замене было принято оперативно, чтобы избежать нового витка коррупционных разбирательств.