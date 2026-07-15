Министр обороны Украины подтвердил уход с поста и пожалел, что уволил мало людей

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров подтвердил свой уход с должности, опубликовав прощальный пост. Он написал, что служить «украинскому народу на этом посту было для него большой честью».

Также в обращении глава ведомства перечислил сделанное и признал недоработки. По его словам, минобороны запустило новую структуру и начало организационную трансформацию по «стандартам НАТО и здравого смысла». Многих сотрудников уволили, однако сам министр считает, что действовать нужно было гораздо решительнее. Он подчеркнул, что следовало увольнять людей, которые тормозили перемены. Конкретные имена озвучены не были.

«Благодарю всю свою команду за эффективную службу 24/7. Отдельно благодарю свою семью за терпение. Благодарю всех за поддержку!», — обратился он к гражданам.

Напомним, ранее в Сети появились сообщения что в рамках обновления состава правительства, с поста могут убрать и Фёдорова. Интересен тот факт, что фраза в прощальном посте перекликается с заявлением его советника Сергея Бескрестнова, по словам которого причиной увольнения стала непримиримая борьба с внутренними хищениями в ведомстве.

Как сообщал Life.ru на Украине произошла очередная смена правительства. 14 июля Верховная рада поддержала отставку кабинета министров во главе с премьер-министром Юлией Свириденко после того, как Владимир Зеленский анонсировал масштабную перестройку исполнительной власти. По словам киевского главаря, изменения должны «обновить политическую стратегию» страны и перераспределить ответственность между ключевыми чиновниками. Отставка кабинета открыла процедуру формирования нового состава правительства.