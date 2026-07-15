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15 июля, 17:14

В Раде раскрыли имя нового министра обороны Украины

Гончаренко*: Глава МВД Игорь Клименко станет новым министром обороны Украины

Обложка © ТАСС / EPA / ANDRII NESTERENKO

Обложка © ТАСС / EPA / ANDRII NESTERENKO

Глава МВД Украины Игорь Клименко станет новым министром обороны страны вместо Михаила Фёдорова. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Клименко будет новым министром обороны», — написал он в соцсетях.

Нардеп Ярослав Железняк добавил, что МВД Украины возглавит глава национальной полиции Иван Выговский.

53-летний Игорь Клименко — министр внутренних дел Украины с февраля 2023 года, ранее возглавлял Национальную полицию (2019–2023). Уроженец Киева, окончил Харьковский военный университет, имеет степень доктора психологических наук и звание генерала полиции первого ранга. Пост главы МВД занял после гибели в 2023 году Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах, сначала как исполняющий обязанности, а затем был утверждён Верховной радой на должность министра.

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Напомним, что 35-летний Фёдоров возглавил Министерство обороны Украины в январе, сменив на этом посту Дениса Шмыгаля.

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* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Никита Никонов
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