В Раде раскрыли имя нового министра обороны Украины

Глава МВД Украины Игорь Клименко станет новым министром обороны страны вместо Михаила Фёдорова. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Клименко будет новым министром обороны», — написал он в соцсетях.

Нардеп Ярослав Железняк добавил, что МВД Украины возглавит глава национальной полиции Иван Выговский.

53-летний Игорь Клименко — министр внутренних дел Украины с февраля 2023 года, ранее возглавлял Национальную полицию (2019–2023). Уроженец Киева, окончил Харьковский военный университет, имеет степень доктора психологических наук и звание генерала полиции первого ранга. Пост главы МВД занял после гибели в 2023 году Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах, сначала как исполняющий обязанности, а затем был утверждён Верховной радой на должность министра.

Напомним, что 35-летний Фёдоров возглавил Министерство обороны Украины в январе, сменив на этом посту Дениса Шмыгаля.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.