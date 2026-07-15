Зеленский назвал Корецкого самым подготовленным кандидатом на пост премьера

Владимир Зеленский назвал Сергея Корецкого самым подготовленным кандидатом на должность главы правительства. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам украинского главаря, сейчас ключевая задача — подготовка к зимнему периоду. Именно этот фактор стал решающим при выборе кандидатуры. Зеленский подчеркнул, что после всех проведённых консультаций именно Корецкий видится ему оптимальной фигурой для работы в сложных условиях.

Подробностей о процедуре назначения пока нет. Неизвестно, когда именно кандидатуру внесут на рассмотрение Верховной рады. Зеленский лишь обозначил свой выбор, назвав его итогом переговоров с разными политическими силами.

Глава государства также затронул тему дипломатических усилий. Он заверил, что Киев продолжит предпринимать шаги, чтобы «вынудить Москву к прекращению огня и переговорам». Однако в данном контексте акцент снова был смещён на хозяйственные вопросы.

Зеленский уточнил, что подготовительный процесс к холодам идёт давно. Но сейчас это направление выходит на первый план, требуя от правительства максимальной концентрации. По этой причине ставка делается на управленца, способного оперативно решать инфраструктурные задачи.

Ожидается, что имя Корецкого в ближайшее время будет фигурировать в официальных документах Верховной рады. Депутатам предстоит оценить предложенную кандидатуру и вынести окончательное решение.

В июле 2026 года на Украине произошла полная смена правительства: после объявления Зеленского о переформатировании исполнительной власти премьер-министр Юлия Свириденко подала в отставку, а Верховная рада приняла её заявление, что автоматически повлекло прекращение полномочий всего кабинета министров. Зеленский объяснил кадровые перестановки необходимостью реализации «обновлённой политической стратегии» страны, после чего началось формирование нового состава правительства.

Сергей Корецкий — украинский топ-менеджер нефтегазовой отрасли, с апреля 2025 года возглавляющий национальную компанию «Нафтогаз Украины». До этого он руководил государственными компаниями «Укрнафта» и «Укртатнафта», а ранее более 20 лет работал в топливном бизнесе, в том числе занимал руководящие должности в сети автозаправок WOG.