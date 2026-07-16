В руководстве вооружённых сил Украины наметился серьёзный раскол. Заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров добровольно сложил полномочия. Свой демарш он объяснил несогласием с кадровыми перестановками в правительстве страны.

О своём решении офицер сообщил на личной странице в запрещенной в России соцсети. Он прямо заявил, что считает отстранение Михаила Фёдорова от должности «большим злом». По словам военного, этот шаг губительно скажется на обороноспособности государства.

«Я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение Федорова — это большое зло для обороноспособности страны», — заявил генерал и подчеркнул, что пришёл в армию ради побед, а не для имитации бурной деятельности.

Этот конфликт стал прямым следствием политических интриг в Киеве. Накануне сам Михаил Федоров подтвердил информацию о своем уходе с поста министра обороны. Это произошло на фоне сообщений о том, что Владимир Зеленский намерен отправить чиновника в отставку.

Елизаров занял свою должность только в январе текущего года. Тогда именно Фёдоров представил его как специалиста по развитию противовоздушной обороны. Теперь же заместитель последовал за своим бывшим начальником, фактически заблокировав управление важным направлением.

Незадолго до этого стало известно, что причиной замены Фёдорова Зеленский назвал провал реформы территориальных центров комплектования. Сам Фёдоров в личном телеграм-канале официально подтвердил свой уход с должности министра обороны. При это он выразил благодарность за предоставленную возможность и перечислил собственные достижения на посту.