Зеленский пожаловался депутатам на конфликт Сырского и Фёдорова

Владимир Зеленский рассказал депутатам от партии «Слуга народа» об открытом противостоянии между главкомом ВСУ Александром Сырским и экс-главой Минобороны Украины Михаилом Фёдоровым. Об этом со ссылкой на свои источники написала «Украинская правда».

По данным издания, в среду вечером на встрече с фракцией Зеленский объяснил, что снимает Фёдорова из-за конфликта между военным ведомством и Генштабом.

«Ну, я не могу допустить, чтобы в стране, находящейся в состоянии войны, министерство обороны и Генеральный штаб воевали между собой. По-хорошему нужно сменить обоих. Но одновременно я этого сделать не могу», — привела его слова «Украинская правда».

Собеседники издания рассказали, что заседания ставки верховного главнокомандующего превратились в постоянные словесные перепалки между чиновниками и военными. По их словам, в какой-то момент генералы поставили Зеленскому условие: либо они, либо команда Фёдорова.

Один из депутатов передал слова главы Украины о том, что стороны перестали понимать друг друга. Фёдоров, по этой версии, хотел всё перевести в цифру и выстроить систему вокруг технологий, а военные просто просили, чтобы к ним прислушивались. Армия требовала закупать одно вооружение, а министр финансировал другие направления. Другой депутат добавил, что ситуация доходила до абсурда: Сырский жаловался, будто Федёров ничего не выделяет на конкретные операции, а тот отвечал, что средства выданы, но используются неправильно.

Кроме того, Зеленский обвинил Фёдорова в срыве реформы мобилизации. Заменить его должен Игорь Клименко, ранее возглавлявший МВД. По мнению Зеленского, тот способен навести порядок в системе набора людей в армию.

Незадолго до этого стало известно, что причиной замены Фёдорова Зеленский назвал провал реформы территориальных центров комплектования. Сам Фёдоров в личном телеграм-канале официально подтвердил свой уход с должности министра обороны. При это он выразил благодарность за предоставленную возможность и перечислил собственные достижения на посту.