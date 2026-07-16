FT называет кадровые перестановки в Киеве угрозой для обороны Украины

Очередные изменения в составе украинского руководства могут негативно отразиться на оборонных возможностях страны, пишет Financial Times. Издание считает, что постоянная смена чиновников на ключевых должностях создаёт риски для управления в условиях конфликта.

«Зеленский, бывший актёр и телепродюсер, любит, чтобы в его администрации постоянно менялся состав действующих лиц. Но в «шоу Зеленского» они играют второстепенные роли, а список актёров невелик. Лояльность и осмотрительность во многих случаях ценятся выше эффективности. Популярность и авторитет — это вред», — подчёркивает газета.

Предполагается, что Владимир Зеленский решил уволить Юлию Свириденко, поскольку хотел видеть «более влиятельного» человека на посту премьера. Одним из главных претендентов на должность главы правительства называется руководитель «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Его опыт в энергетической сфере может оказаться полезным на фоне подготовки Украины к зиме.

Однако главным событием последних перестановок считается уход Михаила Фёдорова с должности министра обороны. Он возглавлял ведомство около шести месяцев — столько же, сколько и его предшественник. Таким образом, с начала 2022 года Украина уже пять раз меняла руководителя оборонного министерства.

Газета указывает, что такая частая ротация может осложнить работу военного ведомства: «быстро вращающаяся дверь может только подорвать оборонные усилия Украины». В то же время современный подход Фёдорова мог вызвать недовольство у части консервативного украинского военного руководства. Он не смог закрыть все вопросы, связанные с мобилизацией, однако начал работу над реформами в кадровой политике армии. Среди его инициатив были предложения по увеличению выплат военнослужащим, заключению контрактов на определённый срок и перестройке структуры самого министерства.

В июле 2026 года Украина пережила кардинальные изменения в структуре власти. Зеленский объявил о переформатировании исполнительной власти, после чего премьер-министр Юлия Свириденко ушла в отставку. Верховная рада утвердила её решение, что привело к автоматическому прекращению полномочий всего кабинета министров. Экс-комик подчеркнул, что эти кадровые изменения необходимы для реализации «обновлённой политической стратегии» страны.

Ранее Владимир Зеленский назвал Сергея Корецкого самым подготовленным кандидатом на должность главы правительства. По его словам, сейчас ключевая задача — подготовка к зимнему периоду. Именно этот фактор стал решающим при выборе кандидатуры. Зеленский подчеркнул, что после всех проведённых консультаций именно Корецкий видится ему оптимальной фигурой для работы в сложных условиях.