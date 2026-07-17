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Регион
17 июля, 05:17

Новому главе Минобороны Украины приписали план вернуть всех ухилянтов

Подполье: Хмара сосредоточится на расширении мобилизации на Украине

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара намерен сделать ставку на ужесточение мобилизации. Речь может идти, в том числе, о возвращении находящихся в Европе украинцев. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье со ссылкой на собственные источники.

«Хмара — личность противоречивая и одновременно загадочная. Типичный эсбэушник. Из известного про него по сути то, что участвовал в так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе. Человек, который будет беспрекословно выполнять указы Зеленского», — сказал собеседник агентства.

Киев рассчитывает активнее заниматься вопросом возвращения граждан, выехавших в европейские страны. Предполагается, что для этого украинские власти будут взаимодействовать с государствами Евросоюза. Помимо расширения мобилизационной кампании в числе приоритетов нового руководства Минобороны окажется борьба с коррупцией в армии.

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Зеленский уволил Фёдорова из страха перед конкурентом, пишет Tages-Anzeiger

Ранее сообщалось, что Зеленский выдвинул исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару на должность министра обороны, рассчитывая снизить напряжённость в обществе. Перестановки в руководстве ведомства произошли после отставки Михаила Фёдорова.

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Милена Скрипальщикова
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