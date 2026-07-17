Главарь киевского руководства Владимир Зеленский уволил Михаила Фёдорова с поста министра обороны из-за опасений перед политическими конкурентами. Решение приняли на фоне конфликта чиновника с украинским генералитетом. Такую оценку привела швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Издание считает, что Зеленский опасался усиления влияния Фёдорова. Газета также связала отставку с нежеланием экс-комика вступать в конфликт с влиятельными политическими группами и военными.

«Зеленский любит окружать себя партнёрами, которые не противоречат ему и в отношении которых он может быть уверен, что они никогда не захотят занять кресло президента», — отмечается в статье.

По версии авторов материала, решения Зеленского во внутренней политике отражают его недоверие к переменам и стремление сохранить контроль над властью. Отставку главы Минобороны газета отнесла к числу таких шагов.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко призвал Зеленского арестовать Михаила Фёдорова по статье о государственной измене. Парламентарий связал своё требование с публичной критикой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского со стороны бывшего министра. Кучеренко заявил, что подобные действия выходят за рамки обычного политического спора.