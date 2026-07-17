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Регион
16 июля, 22:28

Зеленский уволил Фёдорова из страха перед конкурентом, пишет Tages-Anzeiger

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza / Пресс-служба Михаила Фёдорова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza / Пресс-служба Михаила Фёдорова

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский уволил Михаила Фёдорова с поста министра обороны из-за опасений перед политическими конкурентами. Решение приняли на фоне конфликта чиновника с украинским генералитетом. Такую оценку привела швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Издание считает, что Зеленский опасался усиления влияния Фёдорова. Газета также связала отставку с нежеланием экс-комика вступать в конфликт с влиятельными политическими группами и военными.

«Зеленский любит окружать себя партнёрами, которые не противоречат ему и в отношении которых он может быть уверен, что они никогда не захотят занять кресло президента», — отмечается в статье.

По версии авторов материала, решения Зеленского во внутренней политике отражают его недоверие к переменам и стремление сохранить контроль над властью. Отставку главы Минобороны газета отнесла к числу таких шагов.

В Киеве возобновились «картонные митинги» против отставки Михаила Фёдорова
В Киеве возобновились «картонные митинги» против отставки Михаила Фёдорова

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко призвал Зеленского арестовать Михаила Фёдорова по статье о государственной измене. Парламентарий связал своё требование с публичной критикой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского со стороны бывшего министра. Кучеренко заявил, что подобные действия выходят за рамки обычного политического спора.

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Антон Голыбин
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